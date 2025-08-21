نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مهرجان الرياضة الدولى بالعلمين غدًا.. وبطولة الكرة الطائرة الشاطئية بمشاركة 200 لاعبًا من 30 دولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للكرة الطائرة، يقام المهرجان الأول من نوعه للسياحة الرياضية في الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

يُقام المهرجان يومي 22 و23 أغسطس الجاري في City Edge بمدينة العلمين، ويشهد المهرجان العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية أبرزها منافسات كرة طائرة شاطئية من The Clash، وأكبر رايد سيارات رياضية من القاهرة للعلمين وعرض للسيارات على شاطئ العلمين، وأنشطة رياضية من Fitness Factory، وأنشطة رياضية من رماة.

ورصدت الشركة المنظمة للمهرجان جوائز ضخمة للمشاركين في المهرجان يصل مجموعها إلى 200 ألف جنيه.

ونظمت شركة برزنتيشن لايف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ماراثون العلمين الدولي في نسخته الثانية، ضمن فعاليات مشروع "30 يوم تحدي"، فى إطار خطة ورؤية الدولة المصرية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة بين جميع فئات المجتمع.

وانطلق ”ماراثون العلمين“ هذا العام، ضمن فعاليات الممارسة العامة للرياضة المنظمة برعاية ومشاركة وزارة الشباب والرياضة ضمن برنامج ”30 يوم تحدي“ في نسخته الرابعة، والذي يهدف لوضع المصريين من جميع الأعمار والفئات على طريق الحياة الصحية ودفعهم لممارسة الرياضة، سواء رياضة الجري، أو المشي، أو ركوب الدراجات والكراسي المتحركة.

ويعتمد برنامج 30 يوم تحدي على التكنولوجيا والهواتف والساعات الذكية، بالإضافة لحملة توعية بأهمية ممارسة الرياضة وطرق الإحماء والتغذية الصحيحة.

