نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مشاهدة مباراة الزمالك ومودرن سبورت الليلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة القدم المصرية مباراة الزمالك ومودرن سبورت وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

تعادل الزمالك مع المقاولون سلبيا في الجولة الماضية من الدوري المصري بينما فاز مودرن سبورت على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 4 نقاط في جدول الدوري المصري في الموسم الحالي بينما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت يوم الخميس 21 أغسطس 2025 على ملعب ستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية بنقل مباريات الدوري المصري، حيث يمكن مشاهدة مباراة المقاولون العرب وحرس الحدود عبر قنواتها.

موقف الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري

احتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 47 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 25 مباراة وتعادل في 13 مباراة وخسر 4 مباريات.

في حين احتل مودرن سبورت المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الماضي برصيد 26 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 25 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 مباريات.

