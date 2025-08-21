الرياض - كتبت رنا صلاح - أعرب الفرنسي جولز كوندي مدافع نادي برشلونة عن دعمه الكامل لزميله الشاب لامين يامال في سباق جائزة الكرة الذهبية، مؤكدا أنه يستحق التتويج بها هذا العام.

كوندي: لامين يامال يستحق التتويج بالكرة الذهبية

وقال كوندي في تصريحات صحفية مقتضبة: “سأكون مختصرا في هذا، إذا كان يستحقها؟ نعم، يستحقها، صحيح أيضا أن هناك لاعبين آخرين قدموا موسما جيدا، لكن نعم، هو يستحقها”.

لامين يامال البالغ من العمر 17 عاما يقدم موسما مميزا مع برشلونة والمنتخب الإسباني، حيث خطف الأنظار بأدائه الهجومي وإسهاماته الحاسمة، وهو ما جعله محط إشادة من زملائه في الفريق والجهاز الفني.

تصريحات كوندي تضيف زخما للنقاش الدائر حول فرص يامال في التتويج بالجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم.