نجم كريستال بالاس يرفض توتنهام.. حقق حلم طفولته

كشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو المختص باخبار انتقالات اللاعبين، عن تطور كبير يخص صفقة انتقال نجم كريستال بالاس ايزي إلى توتنهام هوتسبير في سوق الانتقالات الصيفية.

كان ايزي امام عدة عروض ابرزها توتنهام هوتسبير وارسنال على حسب تصريحات صحفية على لسان عدد من المواقع العالميه داخل انجلترا مع رغبة منه للرحيل.

من اجل حلم الطفولة ايزي يتحرك

أوضح الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو المختص باخبار انتقالات اللاعبين، ان ارسنال ارسل عرض إلى كريستال بالاس لشراء ايزي بقيمة إجمالية بالمكافأت 70 مليون جنيه إسترليني.



اخبر ايزي إدارة فريقه بأنه يريد الرحيل إلى آرسنال رغم وجود عرض قوي من توتنهام، كي يحقق حلم طفولته.