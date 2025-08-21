نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ بني سويف يهنئ الشباب والرياضة بفوز "سُندُس" لاعبة منتخب رفع الأثقال بـ 6 ميداليات "ذهب وفضة" في البطولة الأفريقية بغانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مسؤولي قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة حصول اللاعبة:سُندُس محمد عبدالقادر "بنت بني سويف" لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، على 6 ميداليات "ذهب وفضة " في أول مشاركة دولية لها ضمن منافسات البطولة الأفريقية فى رفع الأثقال (ناشئين،شباب)،والتي تُستضيفها مدينة أكرا عاصمة غانا خلال الفترة من 18 إلى 21 أغسطس.

وأثنى المحافظ على الأداء المتميز لبنت بني سويف وحصدها هذا الكم من الميداليات الذهبية والفضية في أول مشاركة لها على الصعيد الدولي،متمنيا لها التوفيق ومزيد من الإنجازات لها ولوطننا، مهنئا أسرة العاملين بالقطاع وأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب،وفي مقدمتهم هشام الجبالي مدير عام المديرية والدكتور أبو الخير عبد التواب، وكيل المديرية لشؤون الرياضة،ومصطفى عبدالعزيز مدرب المشروع ومصطفى أسعد مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

من جهته أوضح " الجبالي" أن اللاعبة " سُندُس" حصلت على 6 ميداليات بواقع 3 ميداليات ذهبية ضمن منافسات بطولة إفريقيا للشباب تحت 20 سنة و3 ميداليات فضية ضمن منافسات بطولة إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بغانا 2025، برفعها وزن 76 كجم في منافسات الخطف و100 كجم في منافسات الكلين والنتر بمجموع 176 كجم، وذلك ضمن منافسات وزن -77 كجم

وأضاف: أن هذا الإنجاز يعكس المستوى الفني العالي الذي وصلت اللاعبة، بفضل التزامها وتدريبها المكثف تحت إشراف مدربي المنتخب الوطني أحمد عبد العزيز ابن بني سويف ومحمد عبد التواب وعلاء حسن المدير الإدارى لمنتخبات رفع الأثقال اللذين لعبا دورًا محوريًا في تطوير أدائها وصقل مهاراتها، وفي ظل الدعم المستمر الذي توليه الدولة للرياضة والرياضيين بقيادة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف الذي يحرص على دعم أبناء المحافظة في مختلف المجالات.