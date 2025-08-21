الرياض - كتبت رنا صلاح - سمت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، الحكم أحمد يعقوب لإدارة مباراة الوحدات والفيصلي التي تجري السبت المقبل على ستاد عمان الدولي في إطار منافسات الأسبوع الخامس من دوري المحترفين لكرة القدم.

يعقوب حكما لقمة الوحدات والفيصلي بدوري المحترفين

وجاءت طاقم التحكيم لبقية مباريات الجولة الخامسة على النحو التالي، مباراة السرحان والسلط التي تقام غدا: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، عمرو عجاج، ومحمود صبيح رابعًا، مباراة شباب الأردن والحسين التي تقام السبت يديرها أحمد فيصل للساحة، الحكام المساعدين قيس خميس، هادي أدهم، وإبراهيم سمارة رابعًا، مباراة الرمثا والبقعة التي تجري السبت: مروان السماعيل للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، أحمد عكور، وقيس غوانمة رابعًا، ومباراة الأهلي والجزيرة التي تجري الأحد: محمد مفيد للساحة، الحكام المساعدين أحمد سمارة، حمزة أبو عبيد، ووسيم طبيشات رابعًا.