نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملامح تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على ملامح التشكيل الأساسي للفريق استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر إقامتها مساء اليوم على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء عودة شيكو بانزا بعد تعافيه من الإصابة بجانب عدي الدباغ في مركز المهاجم، فيما يتواجد خوان ألفينا في مركز الجناح المهاجم.

وفي خط الوسط، يميل الجهاز الفني للاعتماد على الثلاثي: عبد الله السعيد ومحمد شحاتة وناصر ماهر، مع بقاء نبيل عماد "دونجا" على مقاعد البدلاء كورقة رابحة.

ويأتي التشكيل المتوقع للزمالك أمام مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – ناصر ماهر – عبد الله السعيد

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان ألفينا