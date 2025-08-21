الرياض - كتبت رنا صلاح - تنطلق يوم غد الجمعة، منافسات الجولة الرابعة من منافسات دوري الدرجة الاولى للسيدات لكرة القدم، بإقامة مباراة فريق الراية مع فريق البتراء عند الخامسة مساء على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، كما يلتقي عند الثامنة مساء فريقا شباب بشرى مع العروبة.

الجولة الرابعة من دوري الدرجة الاولى للسيدات تنطلق الجمعة

ويواجه الأهلي نظيره عجلون عند الخامسة مساء السبت، وشفا بدران أمام دوقرة عند الثامنة مساء.

اختتمت مساء أمس الأربعا، منافسات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى للسيدات.

وشهدت منافسات الجولة، تفوق العروبة على الراية 6-0، وفوز النصر على شفا بدران 2-0، وتعادل عجلون مع شباب بشرى 2-2، وتغلب الأهلي على دوقرة 28-0.

ويتشارك الأهلي والنصر صدارة ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط، يليهما شفا بدران والعروبة 4، ثم الراية 3، شباب بشرى 2، البتراء وعجلون 1، ودوقرة (دون نقاط).

وحسب نظام البطولة، تقام المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتوج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، على أن يصعد مباشرة إلى مصاف أندية المحترفات للموسم المقبل.