ليفربول يستعد لتحطيم الرقم القياسي بصفقة إيزاك مقابل 130 مليون جنيه إسترليني

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ليفربول يستعد لإبرام صفقة قياسية في تاريخ الكرة الإنجليزية، من خلال التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من صفوف نيوكاسل مقابل 130 مليون جنيه إسترليني، على أن يتم حسمها الأسبوع المقبل.

النادي الأحمر، بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، واثق من أن نيوكاسل سيوافق في النهاية على رحيل اللاعب الذي دخل في أزمة مفتوحة مع مدربه إيدي هاو، بعد رفضه المشاركة في المباراة الأخيرة أمام أستون فيلا، ما عرضه لغرامة مالية وسط هتافات غاضبة من جماهير “الماكبايز”.

وكان ليفربول قد تقدم بعرض أول بلغ 110 ملايين جنيه إسترليني قوبل بالرفض، لكنه قرر رفع قيمته إلى 130 مليونًا لإنهاء الصفقة سريعًا، في وقت تستمر فيه جماهير نيوكاسل بالتعبير عن غضبها تجاه مهاجمها الذي سجل 62 هدفًا في ثلاثة مواسم منذ انتقاله من ريال سوسيداد.

غويهي بديل محتمل لكوناتي

بالتوازي، يسعى ليفربول أيضًا لضم قائد كريستال بالاس، مارك غويهي، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، ليكون بديلًا مثاليًا للمدافع الفرنسي إبراهيم كوناتي، الذي رفض تمديد عقده مع “الريدز” وسط تقارير تؤكد رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد للعب بجوار زميله السابق ترينت ألكسندر أرنولد.

وفي حال إتمام صفقتي إيزاك وغويهي، سيرتفع إنفاق ليفربول خلال هذا الصيف إلى 466 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ سوق الانتقالات، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي حققه تشيلسي عام 2023 بإنفاق 391 مليون جنيه.

موقف نيوكاسل وخليفة إيزاك

نيوكاسل بدوره يسعى لحسم مستقبل إيزاك بسرعة، إذ يضع عينه على مهاجم برينتفورد يواني ويسا، الذي يضغط من أجل الانتقال بعدما استبعده ناديه في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، في حين رفع برينتفورد قيمته السوقية من 40 إلى 60 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب الصحافة الإنجليزية، فإن الاتفاق على الشروط الشخصية مع إيزاك لن يكون عائقًا، إذ إن المهاجم السويدي، البالغ من العمر 25 عامًا، رحب بالانتقال إلى “الأنفيلد”، فيما يأمل ليفربول أن تنتهي المفاوضات في غضون أيام قليلة ليصبح الصفقة الأضخم في تاريخ النادي.

