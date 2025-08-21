نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم مطالبات أموريم.. مانشستر يونايتد يرفض ضم إيميليانو مارتينيز في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية أن المدير الفني لمانشستر يونايتد، روبين أموريم، فشل في إقناع إدارة النادي بالتعاقد مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز من أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخاض الحارس التركي ألتاي بايندير مباراة الخسارة أمام آرسنال (1-0) الأحد الماضي بديلًا عن الكاميروني أندريه أونانا، لكنه كان متسببًا في هدف “المدفعجية”، وهو ما أعاد الجدل حول حاجة الفريق لحارس جديد.

ورغم رغبة الجهاز الفني بقيادة أموريم في التعاقد مع مارتينيز، كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن إدارة مانشستر يونايتد رفضت دفع مبلغ كبير للتعاقد مع حارس أساسي جديد، مفضلة الاكتفاء بأونانا في مركز الحراسة.

مانشستر يونايتد كان قد ارتبط بقوة بضم حارس أستون فيلا، حيث يقدر سعره بنحو 40 مليون جنيه إسترليني، لكن النادي الإنجليزي اكتفى بمحاولة لاستعارته على سبيل الإعارة، وهو ما قوبل بالرفض من إدارة فيلا التي شددت على أن الحارس لن يرحل إلا بصفقة بيع نهائي.

وكان مارتينيز، البالغ من العمر 32 عامًا، قد جدد عقده الصيف الماضي مع أستون فيلا حتى 2028، لكنه أبدى مشاعره بالرحيل عندما ودع جماهير الفريق بالدموع في ختام الموسم الماضي.

إلى جانب مارتينيز، يضع مانشستر يونايتد اسم الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) ضمن اهتماماته، خاصة بعد أن فقد مركزه الأساسي لصالح الفرنسي لوكاس شيفالييه.

في المقابل، يواصل أونانا التمسك بموقعه في أولد ترافورد، وسط اهتمام من موناكو وإنتر ميلان وبعض الأندية السعودية، حيث يؤكد أنه يسعى لإثبات نفسه بعد موسمين صعبين مع الشياطين الحمر.

