نجم مانشستر يونايتد يرفض بايرن ميونيخ ويفضل الانتقال إلى تشيلسي

أحمد جودة - القاهرة - رفض الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو عرضًا من بايرن ميونيخ للانتقال إلى صفوفه هذا الأسبوع، في الوقت الذي يواصل فيه تشيلسي محاولاته لإبرام صفقة مع مانشستر يونايتد.

وبحسب التقارير، فإن إدارة يونايتد تقدر قيمة جارناتشو بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني، مستندة إلى صفقة انتقال نوني مادويكي من تشيلسي إلى آرسنال، في حين يسعى تشيلسي إلى خفض المبلغ ليقترب من 40 مليون جنيه إسترليني.

ويرى مسؤولو "البلوز" أن اللاعب لا يرغب في الانضمام إلا إلى ستامفورد بريدج هذا الصيف، وهو ما يمنحهم الأفضلية في المفاوضات رغم تعثرها بسبب الخلاف على القيمة المالية.

تشيلسي لا يضع غارناتشو وحده ضمن أهدافه، بل يواصل أيضًا محادثاته مع تشافي سيمونز لاعب لايبزيغ، الذي أبدى رغبته في الانتقال إلى لندن، مع التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الشروط الشخصية.

وفي خط الدفاع، يواجه المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا أزمة بعد إصابة ليفي كولويل بقطع في الرباط الصليبي، ما دفعه للمطالبة بمدافع جديد. لكن الإدارة تفضل الاعتماد على العناصر الحالية، خصوصًا مع اقتراب توسين أدارابيويو من استعادة لياقته والمشاركة أمام وست هام يوم الجمعة المقبل.

ماريسكا من جانبه خفف من لهجته بشأن طلب تعزيزات دفاعية خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة، رغم أن مطالبه لا تزال قائمة منذ انطلاق الموسم أمام كريستال بالاس.

