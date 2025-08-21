نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام مساء اليوم الخميس الموافق 21 أغسطس الجاري، مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة دوري نجوم قطر في موسمه الجديد 2025-2026.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري

نادي قطر ضد السيلية، الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأهلي القطري ضد السد، الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري القطري

وأعلنت شبكة قنوات الكأس وبي إن سبورتس القطرية، إذاعتها بشكل حصري لمباريات بطولة دوري نجوم قطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.