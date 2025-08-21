نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات مرتقبة في إفتتاح دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق يوم الجمعة المقبل، الموافق 22 أغسطس الجاري، منافسات دوري المحترفين المصري لموسم 2025-2026.



مباريات يوم الجمعة



1-مالية كفر الزيات مع بروكسي

يشهد ملعب المالية في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا لقاء صعب بين فريق مالية كفر الزيات الصاعد حديثًا من دوري القسم الثاني ب بقيادة منير عقلية مع فريق بروكسي بقيادة محمد حامد.



2- السكة الحديد مع الترسانة



في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على ستاد السويس الجديد،في مواجهة تحمل طابعًا من الكلاسيكية، يلتقي السكة الحديد بقيادة ايمن المزين مع الترسانة بقيادة عطية السيد.



3-الانتاج الحربي مع راية



يستضيف ستاد السلام الساعة الثامنة والنصف مساءً لقاء من العيار الثقيل بين فريق الإنتاج الحربي الصاعد حديثًا من دوري القسم الثاني ب بقيادة محمد عطية مع فريق راية بقيادة أشرف توفيق.

مباريات يوم السبت



4 مباريات في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا كالتالي..



1-الداخلية مع ديروط



على ستاد إتحاد الشرطة بالعباسية يصطدم فريق الداخلية بقيادة أحمد عيد عبد الملك بفريق ديروط بقيادة أحمد كشري.



2- القناة مع المصرية للاتصالات



على ملعب نادي القناة القديم يخوض فريق القناة بقيادة عبد الناصر محمد لقاء في منتهى القوة والاثاره مع فريق المصرية للاتصالات بقيادة جمعة مشهور.



3- ابو قير للاسمدة مع المنصورة



على ملعب ابو قير للاسمدة يحل فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد ضيفًا ثقيلًا على فريق ابو قير للاسمدة بقيادة

ياسر الكناني.



4-اسوان مع بلدية المحلة



على ستاد اسوان يلتقي فريق اسوان بقيادة أمير عزمي مجاهد مع فريق بلدية المحلة بقيادة حسام عبد العال.

5- طنطا مع بترول اسيوط.



وتقام مباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بين طنطا وبترول أسيوط

على ملعب نادي طنطا حيث يلعب فريق طنطا بقيادة علاء نوح مع فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عيد المقصود.

6- مسار مع لافيينا



وتختتم الجولة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بلقاء إف سي مسار مع لافنينا

على ملعب رايت تو دريم يستقبل فريق إف سي مسار الصاعد حديثًا من دوري القسم الثاني بقيادة محمد بركات نظيره فريق لافنينا بقيادة حسن موسى.