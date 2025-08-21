نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النهضة السعودي يبدأ فترة الإعداد تحت قيادة المصري عبد الله الزيات في المقال التالي

بدأ فريق نادي النهضة السعودي تحت 21 سنة فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة عبدالله الزيات، مدرب ناشئين الأهلي السابق.

حيث أكد الزيات أن الفريق السعودي يركز خلال هذه الفترة على تعزيز اللياقة البدنية للاعبين وتحسين قدرتهم على التحمل والسرعة والقوة، وتحسين مهارات اللاعبين الفنية، وتطوير التكتيك وتحسين التعاون بين اللاعبين، وتحديد التشكيل الأمثل للفريق وتحفيظ اللاعبين لأدوارهم ومسؤولياتهم في إطار إعداد الفريق للمباريات القادمة وتحقيق الأداء الأمثل في الملعب.

خبرات الزيات التدريبية..

ويمتلك الزيات خبرات تدريبية ونجاحات كبيرة مع الفرق التي قادها، ووعد ببذل الجهد والعطاء وتقديم كافة الإمكانيات والخطط والبرامج لعمل نقلة نوعية وملموسة في النادي، واعدًا بإسعاد كافة الجماهير "النهضاوية".

تقدير الزيات للجهود المبذولة

كما أعرب الزيات عن تقديره للجهود المبذولة من قبل رئيس النادي إبراهيم المولد والمدير التنفيذي عثمان بوجليع، الذين يعملون على تطوير النادي ورفع مستوى الأداء في مختلف الألعاب، مما يعكس صورة مشرفة عن المنطقة الشرقية.

جهاز فريق النهضة

ويضم الجهاز المعاون كلا من، محمد الدحيم ومحمد الشهري، بالإضافة إلى أبو ثنيان إداري للفريق، وفواز الزهراني مديرًا للفئات السنية، وسعد بن مطلق المدير التنفيذي لكرة القدم.