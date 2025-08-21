نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سواريز يقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات في غياب ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق إنتر ميامي مسيرته القوية في بطولة كأس الدوريات، بعدما نجح في حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي عقب الفوز على منافسه تيجريس أونال المكسيكي بنتيجة 2–1، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الخميس ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

سواريز يقود إنتر ميامي للفوز على تيجريس أونال المكسيكي

دخل إنتر ميامي اللقاء بتشكيل مدجج بالنجوم، حيث شارك المنضم حديثًا رودريجو دي بول إلى جانب المخضرم لويس سواريز، وكذلك الثنائي الإسباني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، بينما غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المباراة، الأمر الذي أثار تساؤلات جماهير الفريق حول أسباب غيابه وتأثيره المحتمل على الأداء الهجومي.

ورغم غياب ميسي، خطف المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز الأضواء، بعدما قدّم أداءً استثنائيًا أكد من خلاله أنه ما زال قادرًا على صنع الفارق في المباريات الكبرى.

افتتح سواريز التسجيل في الدقيقة 23 بعدما نجح في تحويل ركلة جزاء إلى هدف أول وضع فريقه في المقدمة. وفي الشوط الثاني، تمكن تيجريس أونال من العودة بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 67، لتشتعل أجواء اللقاء وتزداد الإثارة.

لكن خبرة سواريز حضرت في اللحظات الحاسمة، وسجّل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 89 من ركلة جزاء أخرى، ليقود إنتر ميامي إلى نصف النهائي وسط فرحة كبيرة من جماهيره.

بهذا الانتصار، يواصل إنتر ميامي رحلته في البطولة باحثًا عن لقب جديد يضيفه إلى مسيرته المتصاعدة منذ انضمام نجوم الصف الأول إلى صفوفه. ويترقب الفريق مواجهة نصف النهائي المقبلة بروح عالية وطموح كبير، في ظل الاعتماد على خبرة سواريز وبوسكيتس وألبا، إضافة إلى انتظار عودة ميسي الذي قد يشكل الورقة الرابحة في المراحل الحاسمة من البطولة.