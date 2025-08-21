نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس الموافق 21 أغسطس الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها، وأبرزهم مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت.

مواعيد أهم مباريات اليوم في الدوري المصري

المقاولون العرب وحرس الحدود، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة أون تايم سبورتس 2.

سموحة وزد، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة أون تايم سبورتس 2.

الزمالك ومودرن سبورت، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة أون تايم سبورتس 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري

نادي قطر ضد السيلية، الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الأهلي القطري ضد السد، الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.