مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة

أحمد جودة - القاهرة -  

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس الموافق 21 أغسطس الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها، وأبرزهم مباراة الزمالك ضد مودرن سبورت.

مواعيد أهم مباريات اليوم في الدوري المصري

المقاولون العرب وحرس الحدود، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة أون تايم سبورتس 2.

سموحة وزد، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة أون تايم سبورتس 2.

الزمالك ومودرن سبورت، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة أون تايم سبورتس 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري

نادي قطر ضد السيلية، الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القطري ضد السد، الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

