تعديل عاجل في طاقم تحكيم مواجهة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري المصري

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إجراء تعديل طارئ في طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

من المقرر أن تقام المواجهة على استاد هيئة قناة السويس، ويتواجد الزمالك في المركز السادس برصيد 4 نقاط، بينما يقع مودرن سبورت في المركز السابع بيد نقطة وحيدة بعد جولتين فقط.

جاء التعديل نتيجة ظرف عائلي مؤثر، حيث تم استبعاد عمر فتحي من مهام التعيين لمساعد حكم اللقاء، بعد وفاة والده مساء أمس، ليتم تعويضه بتعيين أحمد حسام طه بدلًا منه.

وفي لفتة إنسانية، عبّر الاتحاد ولجنة الحكام عن خالص تعازيه لعمر فتحي، سائلين الله أن يتغمد فقيدهم بالرحمة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

