نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل بداية مباريات الجولة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبي كرة القدم موعد انطلاق مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني في موسمه الجديد 2025-2026، بعدما شهدت الجولة الأولى نتائج مثيرة.

حيث نجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره أوساسونا بهدف نظيف، بينما فاز برشلونة على مايوركا بثلاثة أهداف دون رد.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة الثانية

1- برشلونة 3 نقاط.

2- رايو فاليكانو 3 نقاط.

3- فياريال 3 نقاط.

4- خيتافي 3 نقاط.

5- أتلتيكو بيلباو 3 نقاط.

6- آلافيس 3 نقاط.

7- إسبانيول 3 نقاط.

8- ريال مدريد 3 نقاط.

9- إلتشي نقطة وحيدة.

10- ريال بيتيس نقطة وحيدة.

11- فالنسيا نقطة وحيدة.

12- ريال سوسيداد نقطة وحيدة.

13- إشبيلية دون نقاط.

14- ليفانت دون نقاط.

15- أتلتيكو مدريد دون نقاط.

16- أوساسونا دون نقاط.

17- جيرونا دون نقاط.

18- أوفيدو دون نقاط.

19- سيلتا فيجو دون نقاط.

20- ريال مايوركا دون نقاط.