نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعقد جلسة حاسمة مع ريبيرو لحسم مصير أحمد عبد القادر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مسئولو النادي الأهلي لعقد اجتماع مهم مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك لمناقشة مستقبل أحمد عبد القادر لاعب الفريق، والبت في مسألة عودته للتدريبات الجماعية وإمكانية الاعتماد عليه في المباريات المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أبدى ريبيرو خلال جلسته الأولى مع محمد يوسف المدير الرياضي رفضًا قاطعًا لانضمام اللاعب للتدريبات، مؤكدًا أنه خارج حساباته الفنية.

المدير الفني الإسباني شدد على أنه لا يضع عبد القادر ضمن خياراته سواء في التدريبات أو المباريات، مبررًا ذلك باستبعاده من معسكر الإعداد بتونس منذ بداية الموسم، استنادًا إلى قرار الإدارة التي تسعى لتسويق اللاعب.

وأكد ريبيرو أن مركز عبد القادر يضم عناصر مميزة عديدة، وهو ما يجعله غير ضروري فنيًا، فضلًا عن عدم جاهزيته البدنية والفنية والذهنية للانضمام للتدريبات الجماعية.

إدارة الأهلي تحاول من جديد إقناع ريبيرو بإعادة النظر في موقفه، حيث تسعى لعقد جلسة ثانية وحاسمة خلال الساعات المقبلة لإمكانية إشراك عبد القادر على الأقل في التدريبات، خاصة بعد فشل تسويقه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

على الجانب الآخر، يواصل الأهلي تحضيراته لمواجهة غزل المحلة يوم الاثنين 25 أغسطس الجاري على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد حقق أول انتصار له تحت قيادة ريبيرو بالفوز الكبير على فاركو بنتيجة 4-1، وذلك بعد أربع مباريات متتالية عجز خلالها عن تحقيق الفوز.

الأهلي كان قد خاض ثلاث مباريات في كأس العالم للأندية 2025 اكتفى خلالها بتعادلين وهزيمة، ثم استهل مشواره في الدوري بتعادل مثير 2-2 أمام مودرن سبورت.

وبحسب قرعة الدوري لموسم 2025-2026، حصل الفريق الأحمر على راحة "باي" في الجولة الثالثة، قبل أن يواجه غزل المحلة في الجولة الرابعة.