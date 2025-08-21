نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يتوقع طريقة لعب الأبيض أمام مودرن سبورت الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بهاء مجدي لاعب الزمالك السابق، أنه لا يتوقع إجراء في تغيير في طريقة لعب الفريق الأبيض أمام مودرن سبورت من جانب فيريرا المدير الفني.

وقال مجدي في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد صبري على قناة الزمالك، أنه يتمنى مشاركة البرازيلي خوان ألفينا أساسيًا في مباراة مودرن سبورت.

وأضاف أنه يري الدفع بالفلسطيتي آدم كايد أساسيًا، والأبقاء على شيكو بانزا على مقاعد البدلاء.

وشدد بهاء مجدي أن لاعبو الزمالك يمتلكون المهارات في التسديد من خارج منطقة الجزاء، مطالبًا اللاعبين بالتعامل مع مواجهة مودرن سبورت على أنها مباراة كأس لا بديل عن الفوز.