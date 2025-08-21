نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في المباراة رقم 247 له.. علي ماهر يصل لـ 100 انتصار في الدوري المصري في المقال التالي

في المباراة رقم 247 له.. علي ماهر يصل لـ 100 انتصار في الدوري المصري.

علي ماهر، نجح الكابتن علي ماهر المدير الفني الحالي لنادي سيراميكا كليوباترا، والسابق لأندية المصري البورسعيدي وسموحة والأسيوطي وعدد آخر من الأندية من الوصول لـ 100 انتصار مع جميع الأندية التي تولي قيادتها كمدرب لها في الدوري المصري.

ووصل علي ماهر إلى هذا الرقم أمس بعد تفوق نادي سيراميكا كليوباترا على إنبي بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة من موسم 2025-2026.

الانتصار رقم 100

وحقق علي ماهر الفوز خلال 100 مباراة من أصل 247 مباراة خاضها في الدوري، وتعادل في 79 وخسر 68.

وبذلك يحقق علي ماهر 1.53 نقطة لكل مباراة في تاريخ مبارياته التي خاضها بالدوري المصري.

انتصارات علي ماهر

وجاءت انتصارات علي ماهر مع جميع الأندية التي تولي قيادتها بالدوري المصري الممتاز كالآتي:

10 انتصارات مع الأسيوطي من 34 مباراة. 4 انتصارات مع سموحة من 13 مباراة. 6 انتصارات مع إنبي من 23 مباراة. 31 انتصارا مع مودرن سبورت من 68 مباراة. 43 انتصارا مع المصري البورسعيدي من 96 مباراة، وذلك في أكثر من ولاية مع الفريق. 6 انتصارات مع سيراميكا كليوباترا من 13 مباراة.

ويعد ذلك الانتصار التي تحقق أمام نادي إنبي أمس هو أول انتصار لسيراميكا هذا الموسم بعد هزيمة ضد الزمالك في الجولة الأولى، وتعادل مع البنك الأهلي في الجولة الثانية.

وسجل عمرو السولية وإسلام عيسى ثنائية سيراميكا كليوباترا في شباك نادي إنبي.

ومن المقرر أن يواجه سيراميكا كليوباترا المقاولون العرب يوم 29 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة من الدوري المصري.