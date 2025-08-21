نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتباه إصابة محمود نبيل بتمزق في العضلة الخلفية.. وبسام وليد يواصل التأهيل لعلاج التهاب أوتار الساق اليمنى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الدكتور خالد الجميزي – طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة – أن الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها اللاعب محمود نبيل أثبتت وجود اشتباه في إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، على أن يجري اللاعب مزيدًا من الفحوصات خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

وأضاف طبيب الفريق أن اللاعب بسام وليد يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من التهابات أوتار الساق اليمنى التي ظهرت عليه قبل مباراة سموحه الماضية، مشيرًا إلى أن فرص لحاقه بمباراة الأهلي المقبلة تبدو ضعيفة، في ظل حاجة اللاعب لاستكمال برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.