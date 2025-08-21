نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل| أبرز 5 معلومات عن مواجهة مودرن والزمالك قبل مباراة الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب هيئة قناة السويس الجديد بمحافظة االإسماعيلية مواجهة الليلة بين فريق مودرن سبورت أمام نظيره الزمالك، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم «دوري نايل».

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بصوت المعلق الرياضي محمد عفيفي.

تاريخ مواجهات مودرن والزمالك

تقابل الفريقان من قبل في 11 مواجهة سابقة قبل مواجهة الليلة، بواقع 7 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز، ومباراتين في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، ومباراة في بطولة كأس مصر، ومثلها في بطولة كأس الرابطة المصرية.

سجل لاعبو الزمالك 17 هدفا، واستقبلت شباكهم 10 أهداف، ويعتبر اللاعب أحمد مصطفى زيزو هو هداف مواجهات الفريقين التاريخي برصيد 6 أهداف.

حقق الزمالك الفوز في 7 مباريات، وهزم في مباراة واحدة فقط، وحل التعادل في 3 مباريات.

طاقم تحكيم مودرن والزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة اليوم بين مودرن سبورت والزمالك، والذي جاء على النحو التالي:

حكم الساحة: مصطفى الشهدي.

حكم مساعد أول: سامي هلهل.

حكم مساعد ثاني: عمرو فتحي.

حكما رابعا: أحمد ناجي.

حكما لتقنية الفيديو: حسام عزب.

حكم مساعد تقنية الفيديو: محمد محمود لطفي.

موقف مودرن والزمالك في الدوري

خاض فريق الزمالك مباراتين في بطولة دوري نايل، حقق الفوز بثنائية نظيفة في الجولة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا، وتعادل سلبيا دون أهداف في الجولة الثانية أمام فريق المقاولون العرب.

على الجانب الآخر، نجح فريق مودرن سبورت في تحقيق التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق أمام الأهلي في الجولة الأولى من دوري نايل، بينما فاز أمام فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

القيمة التسويقية ومعدل الأعمار

تتفوق القيمة التسويقية لفريق الزمالك عن نظيره مودرن سبورت، حيث تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 15.4 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق مودرن سبورت 7.3 مليون يورو.

يبلغ معدل أعمار لاعبين فريق الزمالك 27.3 عاما، بينما يبلغ معدل أعمار لاعبين فريق مودرن سبورت 27.8 عاما.