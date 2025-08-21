نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنفيكا يتعادل سلبيًا مع فنربخشة في تصفيات دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة بنفيكا البرتغالي وفنربخشة التركي بالتعادل السلبي وذلك ضمن مباريات ذهاب تصفيات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



جاء الشوط الأول متواضعا ومتعادلا من كلا الجانبين، حيث لم يشهد هذا الشوط الكثير من الفرص الخطيرة على كلا المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وعلى غرار الشوط الأول، جاء الشوط الثاني في بدايته متكافئا ومتعادلا بين الجانبين ولم تثمر بعض الهجمات عن أية أهداف مؤكدة

في الدقيقة 71، تم طرد فلورنتينو لاعب بنفيكا بسبب تدخله العنيف على أحد لاعبي فنربخشة.

في الدقيقة 81، سجل لاعبو فنربخشة هدف ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

شن لاعبي الفريقين بعض الهجمات الخطيرة باقي أحداث الشوط الثاني على كلا المرميين ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين بنفيكا وفنربخشة.