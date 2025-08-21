ركلة جزاء تمنح ريال مدريد أول 3 نقاط

ركلة جزاء تمنح ريال مدريد أول 3 نقاطاستهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه أوساسونا بهدف دون رد، مساء الثلاثاء في ختام الجولة الأولى.

سجل هدف المباراة الوحيد نجم ريال مدريد، كيليان مبابي في الدقيقة (52) من ركلة جزاء.

وواجه الفريقان صعوبات في الأداء السريع نتيجة حرارة الطقس، وأكمل أوساسونا المباراة بعشرة لاعبين بعد تلقي لاعبه أبيل بريتونس البطاقة الحمراء في الدقيقة (89).

ووضع ريال مدريد أول ثلاث نقاط في رصيده بينما بقي رصيد أوساسونا خالياً من النقاط.