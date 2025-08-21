نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يهنئ صلاح بعد حصوله على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل النجم المصري محمد صلاح مسيرته التاريخية في الملاعب الأوروبية، بعدما تُوّج مساء أمس بجائزة أفضل لاعب في العام المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا، وذلك للمرة الثالثة في مسيرته، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكرة الإنجليزية يحقق هذا الإنجاز الاستثنائي.

موسم استثنائي بالأرقام

صلاح قدّم موسمًا مذهلًا بين أغسطس 2024 ومايو 2025، حيث سجل 29 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة، ليقود فريقه السابق ليفربول إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية في خمس سنوات، وبفارق عشر نقاط كاملة عن أقرب منافسيه آرسنال.

وبهذا الأداء، تفوق صلاح على مجموعة من أبرز نجوم البريميرليغ، ليؤكد من جديد مكانته كأحد أعظم اللاعبين الذين مروا بتاريخ المسابقة.

تهنئة خاصة من ألكسندر أرنولد

الإنجاز الكبير لم يمر مرور الكرام، إذ تلقى صلاح رسائل تهنئة عديدة كان أبرزها من زميله السابق ترينت ألكسندر أرنولد، الذي يلعب حاليًا في صفوف ريال مدريد بعد انتقاله مجانًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

أرنولد نشر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام رسالة مؤثرة أرفقها بصورة لصلاح، وكتب معلقًا: "التاريخ"، في إشارة إلى الإنجاز غير المسبوق الذي حققه النجم المصري.