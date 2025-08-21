نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل.. بتروجيت يقطع الطريق على «غزلان» دجلة في الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق وادي دجلة أمام نظيره بتروجيت، وذلك بفوز الفريق البترولي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السلام بالقاهرة.

جاءت المباراة سجالا بين الفريقين، من حيث السيطرة والاستحواذ، كذلك أيضا في تبادل الهجمات على المرميين.

نجح اللاعب بدر موسى في إحراز هدف المباراة اليوم الوحيد، وهدف الفوز على نظيره فريق وادي دجلة، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، أخطأ الحارس في التعامل معها، وذلك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في شوط المباراة الأول.

حاول فريق دجلة العودة في المباراة، وبالفعل جاءت أقرب الفرص عند الدقيقة '70، بأقدام اللاعب محمود دياسطي، ولكن أبت العارضة مرور الكرة داخل الشباك.

جاءت هذه المباراة في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وانطلقت صافرة بدايتها عند الساعة التاسعة.

بهذه النتيجة، أرتفع رصيد فريق بتروجيت إلى النقطة الخامسة ليقع في المرتبة الثالثة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما يأتي فريق دجلة في المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة.