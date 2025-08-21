نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان خليف ترد على شائعة الاعتزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت الجزائرية إيمان خليف بطلة أولمبياد باريس 2024 يوم الأربعاء اعتزال رياضة الملاكمة، مؤكدة "التزامها بمسيرتها الرياضية".

وكتبت خليف، منشورا في صفحتها الرسمية على "فيسبوك" جاء فيه: أود أن أوضح للرأي العام أن الأخبار التي تتحدث عن اعتزالي الملاكمة غير صحيحة، وهي مبنية فقط على تصريحات صادرة عن شخص لم يعد يمثلني بأي شكل من الأشكال، وأعتبره خان الثقة وخان الوطن بتصريحاته الكاذبة والمغرضة.

وأضافت: لم أعلن يوما اعتزالي الملاكمة، بل ما زلت ملتزمة بمسيرتي الرياضية، أتدرب بانتظام وأحافظ على لياقتي البدنية بين الجزائر وقطر، استعدادا للاستحقاقات القادمة.

وتابعت: إن نشر مثل هذه الشائعات يهدف فقط إلى التشويش والإساءة لمساري الرياضي والمهني، وسأبقى دائما وفيّة لرياضة الملاكمة ولوطني الجزائر، ولن تثنيني هذه الأخبار الكاذبة عن مواصلة الدفاع عن ألوان بلدي وتشريفه في المحافل الدولية.

