نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحشد جماهيره لمساندة الفريق أمام مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، توفير حافلات لنقل جماهير الفريق لمدينة الإسماعيلية غدًا الخميس، لمساندة الفريق الأول لكرة القدم خلال مباراة مودرن سبورت في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تتحرك الحافلات في تمام الثالثة عصرًا من أمام بوابة 5 بمقر نادي الزمالك، على أن تعود إلى القاهرة عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره مودرن سبورت فى تمام التاسعة مساء غدًا الخميس على ستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.