أنشيلوتي يستبعد نجم ريال مدريد من قائمة البرازيل استعدادًا لتصفيات كأس العالم

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للإعلان عن قائمة منتخب البرازيل النهائية لمواجهتي تشيلي وبوليفيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026، المقررتين في سبتمبر. وقرر استبعاد جناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور من القائمة الأولية، رغم تواجد كل من رودريجو جوس وإيدير ميليتاو.

وينتظر أنشيلوتي أن يكمل غيابه بسبب الإيقاف عن المباراة الأولى، ولذلك اختار عدم تواجده حتى لو لم تكن المباريات متتالية، في خطوة تشير إلى خطة طويلة الأمد لإدارة التشكيلة.

وبحسب ما نقل خوسيه لويس سانشيز من برنامج "الشيرينجويتو"، فإن المدرب الإيطالي يسعى كذلك إلى استبعاد إيدير ميليتاو من القائمة النهائية. المدافع البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا عاد مؤخرًا إلى الملاعب بعد غياب طويل إثر إصابته في الرباط الصليبي الأمامي، وهي الإصابة نفسها التي تعرّض لها مرتين خلال عامين.

رغم مشاركته الأخيرة في كأس العالم للأندية وتقديم أداء إيجابي، يرى أنشيلوتي أن ميليتاو يحتاج المزيد من الوقت لاستعادة لياقته الفنية والتكتيكية قبل انضمامه من جديد إلى صفوف المنتخب.