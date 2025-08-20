نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بنفيكا لمواجهة فنربخشة في تصفيات دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بنفيكا البرتغالي عن تشكيلته لمواجهة فنربخشة التركي وذلك ضمن مباريات ذهاب تصفيات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

يدخل فنربخشة المباراة بسجل غير مستقر في مبارياته الخمس الأخيرة، حيث فاز في مبارتين فقط وخسر مبارتين أيضا مقابل تعادل وحيد.

في حين يخوض بنفيكا المباراة بمعنويات عالية بعد سلسلة من خمسة انتصارات متتالية ليؤكد جاهزيته الكبيرة لخوض تلك المرحلة من البطولة.

يعتمد فنربخشة على عاملي الأرض والجمهور بجانب الانسجام تشكيلته الحالية بقيادة جهاز فني يراهن على خبرة بعض اللاعبين في البطولات الأوروبية بينما يتسلّح بنفيكا بصلابة تكتيكية ونسق هجومي منتظم جعلاه من الأندية القليلة التي لم تتعثر مؤخرًا في المباريات الرسمية والودية.

تشكيل بنفيكا لمواجهة فنربخشة في تصفيات دوري أبطال أوروبا

خاض الفريقين 3 مباريات حتى الآن، تمكن بنفيكا من الفوز في مباراتين وتعادل الفريقين في مباراة.

من المقرر أن يخوض بنفيكا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أناتولي تروبين.

خط الدفاع: أمار ديديتش – نيكولاس أوتامندي – أنطونيو سيلفا – صامويل دال.

حط الوسط: فلورنتينو لويس – ريتشارد ريوس - كيريم أكتورك أوغلو

خط الهجوم: فريدريك أورسنيس – أندرياس شيلدراب - فانجيليس بافلديس.