يايسله بعد اكتساح القادسية: هدفنا التتويج بلقب السوبر السعودي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب المدير الفني لفريق الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، عن سعادته بالأداء الذي ظهر به لاعبوه خلال الانتصار الكبير على القادسية بنتيجة 5-1، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

أكد المدرب أن طموح الفريق هذا الموسم كبير، لكنه شدد على أن الطريق نحو اللقب يحتاج للتعامل مع كل مرحلة بواقعية، قائلًا: "هدفنا الأساسي هو التتويج بالكأس، لكننا نسير خطوة بخطوة، مباراة اليوم كانت أول اختبار حقيقي، والآن نفكر فقط في الخطوة الثانية وهي النهائي".



وعن لقاء القمة المرتقب، أوضح يايسله أن قوة المنافس لن تشتت تركيز لاعبيه: "النصر عزز صفوفه بصفقات مميزة، لكن تركيزنا سينصب على أنفسنا أولًا، سنأخذ قسطًا من الراحة ثم نبدأ التحضير لمباراة النهائي".

وأشار المدرب الألماني إلى أن فريقه مستعد للتأقلم مع الجدول المزدحم: "هذا هو واقع البطولة، علينا أن نتكيف مع ضغط المباريات ونحافظ على تركيزنا حتى نحقق أهدافنا".

واختتم يايسله حديثه بالإشادة بأجواء البطولة في هونغ كونغ: "من الرائع أن نخوض مثل هذه التجارب، صحيح أن الحضور الجماهيري لم يكن كبيرًا، لكن الأجواء كانت رائعة، والملعب مميز، اللعب أمام الجمهور دائمًا ما يمنحنا حافزًا إضافيًا".