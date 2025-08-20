نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري المصري.. سيراميكا يهزم إنبي بثنائية نظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعاد فريق سيراميكا كليوباترا توازنه، وحقق أول فوز في الدوري المصري بالتغلب على ضيفه إنبي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة، اليوم الأربعاء.

أحرز عمرو السولية وإسلام عيسى هدفي سيراميكا في الدقيقتين 53 و62 من المباراة التي أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

وأكمل الفريقان اللحظات الأخيرة بنقص عددي بعد طرد عمرو الجزار لاعب سيراميكا، ومحمد سمير لاعب إنبي.

ورفع سيراميكا رصيده إلى أربع نقاط ليتساوى مع إنبي.

وكان سيراميكا بدأ مشواره بالخسارة أمام الزمالك 0-2، ثم التعادل السلبي مع زد، بينما تعادل إنبي مع فاركو دون أهداف، وفاز على وادي دجلة 1-0.