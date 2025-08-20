نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الدوري الإنجليزي تُعيد جدولة ثلاث مباريات مهمة لـ ليفربول.. بينها مان يونايتد وتشيلسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تعديل مواعيد ثلاث مواجهات معنية لفريق ليفربول خلال شهر أكتوبر من موسم 2025–2026، في إطار إعادة ترتيب جدول المواعيد.

جاء التعديل بعد انطلاق موسم ليفربول بفوز مثير على بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب آخرها، آنفيلد، يوم 15 أغسطس.

وفي الجولة المقبلة ضمن مواجهات البريميرليغ، يُستعد ليفربول لملاقاة نيوكاسل يونايتد مساء الاثنين 25 أغسطس على ملعب سانت جيمس بارك.

المواعيد الجديدة:

ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، يوم 4 أكتوبر، وتبدأ المباراة الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة والرياض.

في مواجهة مانشستر يونايتد على ملعب آنفيلد، يوم 19 أكتوبر في تمام الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة والرياض.

ضد برينتفورد على ملعب جتيش كوميونيتي، يوم 25 أكتوبر عند الساعة 14:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة والرياض.

أوضح ليفربول أن موعد مباراة برينتفورد قابل للتعديل، وذلك بناءً على جدول مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، حيث من المقرر أن تُقام مراسم القرعة الخاصة بالمرحلة الأولية لدوري الأبطال يوم الخميس 28 أغسطس.