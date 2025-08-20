نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يهزم إنبي بثنائية نظيفة.. وعمرو السولية يسجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق سيراميكا كليوباترا في انتزاع فوز ثمين على حساب ضيفه إنبي بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء احتضنه ملعب هيئة قناة السويس مساء الأربعاء.

انطلقت إثارة المباراة حين اختراق متوسط الميدان عمرو السولية دفاع إنبي، ليسيطر على الكرة على حدود منطقة الجزاء ويسددها بشراسة لتسكن شباك الحارس مانحة التقدم لسيراميكا في الدقيقة الثانية والخمسين.

بعد عشرة دقائق، وتحديدًا في الدقيقة الثانية والستين، نجح اللاعب مروان عثمان في إرسال كرة طولية دقيقة داخل منطقة الجزاء، قابلها إسلام عيسى بسهولة في الشباك، ليعزز تقدم فريقه ويقتل أمل إنبي في العودة.

المباراة شهدت توترًا كبيرًا، وبخاصة في اللحظات الأخيرة عندما نال عمر الجزار، لاعب سيراميكا، البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ما أدى إلى طرده واضطراره للعب الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين.

الانتصار رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 4 نقاط، ليحتل بها المركز السابع في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد إنبي عند 4 نقاط أيضًا، ليُحلّ في المركز الثامن بعد الجولة.