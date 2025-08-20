نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة تبعد نجم آرسنال عن الملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض آرسنال، وصيفُ بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لضربة قاسية بخسارته جهود المهاجم الألماني كاي هافيرتز؛ بسبب إصابة في الركبة قد تبعده مدة طويلة عن الملاعب.

ودخل هافيرتز بديلًا في مباراة الأحد على أرض مانشستر يونايتد (1 - 0) في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز، لكن يبدو الآن أنه سيكون مجددًا خارج حسابات مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، على غرار ما حدث في الموسم الماضي حين غاب 3 أشهر بسبب إصابة عضلية.

ونقلت شبكة «إي إس بي إن» الرياضية عن مصدر مطلع في النادي اللندني أن الأخير ينتظر بعض الوقت قبل إجراء مزيد من الفحوص للوقوف على مدى خطورة إصابة ابن الـ26 عامًا الذي غاب الأربعاء عن الحصة التدريبية المفتوحة أمام الإعلام، مثل بن وايت.

وشارك وايت أساسيًا ضد يونايتد الأحد قبل أن يخرج في الدقيقة الـ71، ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان سيشارك في مباراة المرحلة الثانية من الدوري السبت ضد ليدز يونايتد في لندن، أم لا.

وسيؤثر غياب هافيرتز بالتأكيد على آرسنال الذي ما زال يفتقد المهاجم البرازيلي غابريال خيسوس بسبب عملية جراحية خضع لها في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ مما يجعل الوافد الجديد السويدي فيكتور جيوكيريس المهاجم الصريح الوحيد في تصرف أرتيتا، لكن سبق للأخير أن اعتمد على البرازيلي غابريال مارتينيلي والبلجيكي لياندرو تروسار في هذا المركز بدلًا من اللعب على الجناح.

