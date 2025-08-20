الرياض - كتبت رنا صلاح - تأهل فريق الأهلي السعودي لمواجهة نظيره نادي النصر في نهائي السوبر السعودي 2025 بعد سلسلة من المباريات المثيرة ضمن النسخة الـ12 من البطولة التي أقيمت لأول مرة في هونج كونج؛ وشهدت البطولة مشاركة أربعة فرق من أبرز أندية المملكة، وهم: الأهلي، النصر، اتحاد جدة، والقادسية، حيث انطلقت منافسات السوبر السعودي 2025 يوم 19 أغسطس وتستمر حتى 23 من الشهر ذاته وسط حضور جماهيري وإعلامي مكثف.

النصر ضد الأهلي.. موعد نهائي كأس السوبر السعودي 2025 في هونج كونج

في الدور نصف النهائي نجح النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1، بينما تألق الأهلي في مباراته أمام القادسية مسجلًا انتصارًا كبيرًا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، ليضرب بذلك موعدًا مرتقبًا مع العالمي في المباراة النهائية.

تم تحديد موعد المباراة النهائية بين الأهلي والنصر يوم السبت 23 أغسطس في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة وستقام على ملعب البطولة في هونج كونج، وتعد هذه المرة الأولى التي يتواجه فيها الأهلي مع النصر في نهائي السوبر السعودي، حيث سبق للأهلي التتويج باللقب مرة واحدة في عام 2016 على حساب الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بينما توج النصر باللقب مرتين في أعوام 2019 و2020، وكان وصيفًا ثلاث مرات في أعوام 2014 و2015 و2024.

ويعد الهلال الأكثر تتويجًا بالسوبر السعودي برصيد 5 ألقاب أعوام: 2015، 2018، 2021، 2023، 2024، يليه النصر باللقبين، ثم الاتحاد والفتح والشباب والأهلي الذين حقق كل منهم لقبًا واحدًا.

مشاركة الأهلي بديلًا عن الهلال

اعتذر الهلال عن المشاركة في كأس السوبر السعودي 2025 بسبب ضغط المباريات بعد ظهوره في كأس العالم للأندية، حيث وصل الفريق الأزرق إلى دور ربع النهائي قبل أن يودع البطولة بعد خسارته أمام فلومينينسي البرازيلي؛ وبذلك حل الأهلي بدلًا عن الهلال محملًا بطموحات كبيرة سعيًا لافتتاح موسمه بلقب مميز، خاصة بعد أن حقق الفريق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه مؤخرًا، مما يمنحه دفعة معنوية قوية قبل مواجهة النصر في النهائي.