بشرى سارة في مران الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراته المقبلة أمام غزل المحلة في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

قاد المدرب خوسيه ريبيرو المران، الذي تضمن تدريبات بدنية متنوعة تركزت على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بالإضافة إلى فقرات فنية تهدف إلى تحسين الأداء الجماعي. وشهد المران تقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين، مما يعكس جاهزية الفريق للمباراة المرتقبة.

فيما يتعلق باللاعبين المصابين، أدى مروان عطية، لاعب وسط الفريق، تدريبات الجري حول الملعب كجزء من برنامجه التأهيلي، مما يشير إلى اقتراب عودته للمشاركة في المباريات. أما باقي اللاعبين المصابين، فقد واصلوا تنفيذ برامجهم التأهيلية في صالة الجيم، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

تأتي هذه التدريبات في وقت حساس بالنسبة للأهلي، حيث يسعى الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره في بعض المباريات السابقة. ومن المتوقع أن يدخل الفريق المباراة بروح معنوية عالية، خاصة بعد التحضيرات الجادة التي خضع لها اللاعبون في الأيام الأخيرة.