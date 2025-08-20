الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأ مسؤولو النادي الأهلي خطوات فعلية من أجل تمديد عقد لاعب وسط الفريق إمام عاشور، والذي ينتهي عقده الحالي في صيف عام 2028، حيث يخطط النادي لربط اللاعب بعقد جديد يمتد حتى عام 2030.

الخطيب خلصها.. الأهلي يحصل على توقيع أفضل لاعب في مصر لمدة 5 سنوات

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن إدارة الأهلي تعتزم تقديم عرض مالي بقيمة 42 مليون جنيه لإمام عاشور مقابل التجديد، إلى جانب مزايا إضافية تشمل عقود إعلانية ومكافآت خاصة.

ومن المقرر أن تعقد إدارة القلعة الحمراء جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة، من أجل عرض التفاصيل الرسمية والاتفاق على توقيع العقود الجديدة.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد أكد في تصريحات إعلامية، أن مجلس إدارة الأهلي توصل لاتفاق مبدئي مع إمام عاشور بخصوص التجديد، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يضع أي شروط للبقاء، وأبدى استعداده للاستمرار مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

وبحسب التقارير الرسمية، فمن المتوقع بأن يعلن النادي الأهلي عن تجديد عقد إمام عاشور قبل عودته من جديد إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة.

مباريات الأهلي القادمة

يخوض الأهلي مباراة قوية لحساب الجولة الرابعة أمام نادي غزل المحلة على أرضية ملعب الأخير، وفي الجولة الخامسة يشارك المارد الأحمر في قمة الموسم أمام بيراميدز على أرضية ملعب السلام، وذلك بعد نقل هذه المباراة من ستاد القاهرة بسبب وجود بعض الإصلاحات.

ويذكر بأن النادي الأهلي كان قد نجح في أن يحقق انتصار هام على حساب فاركو برباعية مقابل هدف وحيد، ليحصد أول فوز له في هذا الموسم، ويرفع رصيده من النقاط إلى الرقم 4.