نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هيلعب إفريقيا؟!.. بشير التابعي يتوقع مركزًا متأخرًا للزمالك في الدوري المصري هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب بشير التابعي، نجم الزمالك السابق، عن قلقه بشأن أداء الفريق الأبيض في موسم الدوري المصري 2025-2026، متوقعًا أن يحتل الزمالك مركزًا متأخرًا في جدول الترتيب.

في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر"، قال التابعي: "الزمالك هيطلع رابع السنة دي على الأقل". وأضاف: "كلامي هيبقى صادم، لأني شايف إن بالوضع ده واللاعبين الموجودين حاليا في الزمالك، الزمالك هيطلع رابع على الأقل الموسم ده مش أكتر من كده".

من جانبه، رد معتمد جمال، المدرب السابق للزمالك، قائلًا: "بس مقدرش أقول للاعبين كده، وأنا لو ماسك الزمالك هلعب على البطولة". وأضاف: "لو مش هلعب على الدوري يبقى الهدف بتاعي إن ألعب تاني في دوري الأبطال".

وفي رده على تصريحات معتمد جمال، أكد التابعي: "أنا معترض على الأسكواد من البداية وحطهم جنب لاعيبة الأهلي مفيش، وفي فارق في السعر". وأتم: "المفروض يتقال من الزمالك إنه هم هدفهم أي السنة دي".

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس بالنسبة للزمالك، حيث يسعى الفريق لاستعادة مكانته بين كبار الأندية المصرية بعد فترة من التراجع.