جوارديولا يوضح موقف مانشستر سيتي من التعاقد مع دوناروما ويكشف عن خططه لحراسة المرمى

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن موقفه من ضم الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان، مؤكدًا أن النادي يدرس خياراته بعناية لتعزيز مركز الحراسة.

جوارديولا يوضح موقف مانشستر سيتي من التعاقد مع دوناروما

ويأتي ذلك في ظل السعي لتعويض بعض أوجه القصور التي ظهرت الموسم الماضي، خاصة بعد الأداء المتذبذب للحارس البرازيلي إيدرسون خلال منافسات الدوري الإنجليزي وبطولات الأندية الدولية. وفي الوقت نفسه، شارك الحارس الشاب ترافورد، البالغ من العمر 22 عامًا، في مباراة مانشستر سيتي الأولى بالدوري أمام ولفرهامبتون، والتي انتهت بفوز الفريق بنتيجة 4-0، ما يعكس التوجه لتجربة بعض المواهب الشابة.

على الجانب الآخر، يسعى دوناروما للرحيل عن باريس سان جيرمان بسبب عدم رضاه عن المقابل المالي الحالي، إلى جانب غياب أي محاولات من الإدارة لتعديل عقده، رغم المستوى المميز الذي قدمه الموسم الماضي وساهم في تتويج الفريق الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وتشير التقارير إلى أن مانشستر سيتي مهتم بالحصول على خدمات الحارس الإيطالي، لكنه ليس مستعدًا لدفع 40 مليون جنيه إسترليني، القيمة التي يطالب بها النادي الفرنسي. ومع ذلك، قد يُسهّل إعفاء اللاعب من راتبه المرتفع إمكانية التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وفي تصريحات نقلتها الصحف، قال جوارديولا: "لا يسعني إلا أن أمدح جيجيو دوناروما، إنه بلا شك أحد أفضل الحراس على مستوى العالم، لكننا نبحث عن صفات مختلفة تتناسب مع فلسفة مانشستر سيتي".

وتعكس تصريحات المدرب الإسباني أن الفريق يستمر في تقييم خياراته بحذر، مع مراعاة الجوانب الفنية والمالية قبل اتخاذ أي خطوة في سوق الانتقالات لتعزيز مركز حراسة المرمى.