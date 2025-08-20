الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة غير مسبوقة، طالبت رابطة مدربي كرة القدم الإيطاليين بإيقاف إسرائيل مؤقتًا عن المشاركة في المنافسات الدولية لكرة القدم، وذلك احتجاجًا على العدوان المستمر على قطاع غزة، مؤكدة أن هذا الموقف يأتي استجابة لضرورة أخلاقية وإنسانية تتطلب من الوسط الرياضي اتخاذ موقف واضح تجاه ما يحدث.

دعوات رياضية في إيطاليا لإلغاء مواجهة منتخب إسرائيل

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن أعضاء الرابطة وقّعوا بالإجماع على كتاب رسمي أُرسل إلى رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييل غرافينا، دعوه فيه إلى تقديم طلبات عاجلة إلى الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم (يويفا وفيفا) لإيقاف إسرائيل عن المشاركة في المسابقات الدولية، على غرار العقوبات التي فُرضت على روسيا في عام 2022 عقب غزوها لأوكرانيا.



ويأتي هذا التحرك قبل المواجهة المرتقبة بين منتخبي إيطاليا وإسرائيل ضمن المجموعة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026، حيث تُقام المباراة الأولى في المجر يوم 8 سبتمبر/أيلول المقبل، والثانية على ملعب فريولي في مدينة أوديني الإيطالية يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول.



وقال رئيس الرابطة، رينزو أوليفييري، إن "هذا التحرك لا يجب أن يُنظر إليه كلفتة رمزية، بل هو خيار ضروري يعكس موقفًا أخلاقيًا مشتركًا بين أعضاء مجلس الإدارة". وأضاف أن اللجنة الوطنية للرابطة وافقت بالإجماع على إرسال الخطاب إلى غرافينا وجميع السلطات الفدرالية، داعيًا إلى اتخاذ موقف رياضي وإنساني لصالح الشعب الفلسطيني.



من جانبه، صرّح نائب رئيس الرابطة، جيانكارلو كاموليزي، بأن "البعض يريد منا أن نصمت ونلعب، وننظر إلى الاتجاه الآخر، لكننا لا نعتقد أن هذا صحيح"، مؤكدًا أن الرياضة لا يمكن أن تنفصل عن القيم الإنسانية.



وتستند الرابطة في مطالبها إلى سابقة فرض العقوبات على روسيا، حيث قرر "فيفا" و"يويفا" في فبراير/شباط 2022 استبعاد المنتخبات والأندية الروسية من المنافسات الدولية، بما في ذلك تصفيات كأس العالم 2022 ويورو 2024، كما نُقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبورغ إلى باريس، وفسخت أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وشالكه عقودها مع شركات روسية.



وفي سياق متصل، أطلق عدد من القانونيين والسياسيين الإيطاليين عريضة تطالب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بإلغاء المباراة المقررة بين منتخبي إيطاليا وإسرائيل على ملعب فريولي، تحت عنوان "أوقفوا المباراة"، مستندين إلى المادتين 72 و74 من لوائح "فيفا" التي تنص على حماية المنتخبات الوطنية للدول التي تتعرض لهجوم عسكري.



وتأتي هذه المطالبات بعد استشهاد اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد، المعروف بلقب "بيليه فلسطين"، إثر قذيفة إسرائيلية أثناء انتظاره المساعدات في غزة، وهو الحدث الذي أثار موجة تضامن واسعة في ملاعب كرة القدم حول العالم، حيث رفع مشجعو نادي سلتيك الأسكتلندي أعلام فلسطين خلال إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا، في مشهد رمزي يعكس اتساع رقعة التضامن الرياضي مع القضية الفلسطينية.