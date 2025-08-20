الرياض - كتبت رنا صلاح - ملخص مباراة القادسية ضد الأهلي السعودي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي حيث شهد ملعب هونغ كونغ مواجهة قوية جمعت بين الأهلي السعودي والقادسية في إطار نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025، في مباراة حاسمة لتحديد المتأهل إلى النهائي. وقد حمل اللقاء الكثير من الإثارة منذ دقائقه الأولى خاصة بعدما شارك الأهلي في البطولة بدلاً من الهلال المنسحب لذلك سوف نوضح لكم مجريات المباراة اليوم.

ملخص ونتيجة مباراة القادسية ضد الأهلي في السوبر السعودي ومجريات المباراة

لقد نجح الأهلي السعودي في حسم التأهل إلى النهائي بعد فوز كبير على القادسية بنتيجة 5–1، ليضرب موعدًا مع الفائز من مباراة النصر والاتحاد في المباراة النهائية كما مجريات المباراة كما يلي:

تقدم القادسية أولاً عن طريق غاستون ألفاريز في الدقيقة 8.

سرعان ما عدّل الأهلي النتيجة بواسطة فرانك كيسي عند الدقيقة 12.

في الدقيقة 28، أحرز إيفان توني الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف إنزو ميلو الهدف الثالث، لتتجه المباراة نحو سيطرة أهلاوية واضحة.

حصل القادسية على ضربة قوية بطرد اللاعب كريستوفر باه في الدقيقة 42، ليستغل الأهلي الموقف ويضيف فرانك كيسي الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل ناشو فرنانديز هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 61، ليكمل الأهلي مهرجان الأهداف وينهي اللقاء بخماسية مقابل هدف وحيد.

