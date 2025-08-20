نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخماسية.. الأهلي يتأهل لنهائي السوبر السعودي بعد الفوز على القادسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى دور النهائي بعد اكتساح نظيره القادسية بخمسة أهداف مقابل واحد في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد هونج كونج ضمن منافسات دور نصف نهائي السوبر السعودي.

وبدأت أحداث مباراة الأهلي والقادسية برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل جاستون الفاريز الهدف الأول للقادسية في الدقيقة 8 صنعه له باه وعادل فرانك كيسي النتيجة في الدقيقة 12 ولم تمر عدة دقائق حتى احتسب الحكم ضربة جزاء وسددها ايفان توني بقوة بمرمى حارس القادسية في الدقيقة 27.

وقبل انتهاء الشوط الأول سجل انزو ميلوت الهدف الثالث لأهلي جدة في الدقيقة 31 صنعه له محرز وعاد كيسي سريعا بالهدف الرابع في الدقيقة 45صنع محرز وانتهى الشوط الأول 4/1.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل ناتشو فيرنانديز هدف بالخطأ بمرماه في الدقيقة 62 وحاول القادسية تسجيل هدف ثاني لكنه لم ينجح وسجل ايفان توني الهدف السادس في الدقيقة 81 ولكن تم الغاؤه للتسلل وانتهت المباراة 5/1.

وضرب الراقي موعدا ناريا مع نظيره النصر يوم السبت القادم الموافق 23 أغسطس في لقاء قوي وحاسم بينهم بستاد هونج كونج ضمن منافسات نهائي كأس السوبر السعودي.

