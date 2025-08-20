نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف عن موعد التصفيات النهائية لاختبارات البراعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن موعد انطلاق التصفيات النهائية لاختبارات البراعم التي أُقيمت بالمحافظات خلال الفترة الماضية.

وأوضح حامد أن التصفيات ستقام غدًا الخميس على ملاعب مركز شباب الجزيرة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لاختيار أفضل العناصر تمهيدًا لانضمامهم إلى فرق النادي المختلفة.

وكان الزمالك قد نظم اختبارات لاكتشاف المواهب في كرة القدم، خاصة بمرحلة البراعم من مواليد 2011 حتى 2017، بهدف تدعيم فرق قطاع الناشئين بالعناصر المميزة.