الرياض - كتبت رنا صلاح - واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، وتحقيق الإنجازات في إنجلترا بعد أن حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024 – 2025، والتي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين، وهذا هو الإنجاز الثالث لصلاح في مسيرته، مما يجعله أول لاعب يحقق هذا الرقم الفريد في تاريخ هذه الجائزة.

"تتويج تاريخي ورسائل ملهمة للجماهير".. محمد صلاح يكشف سر التفوق ويشعل حفل جوائز إنجلترا

وفي كلمته خلال الحفل، بعث محمد صلاح برسائل ملهمة للجماهير، حيث قال “مهما كان حلمك في الحياة، استمر في السعي لتحقيقه، قد لا يكون النور ساطعا في هذه اللحظة، ولكن ثابر على إيمانك وسيتحقق. عندما تكون صغيرا قد تجد صعوبة في أن تؤمن بنفسك، ولكن مع الاستمرار في العمل الصحيح سترى جميع أحلامك تتحقق فقط واصلوا العمل الجاد”.

عبر صلاح عن فرحته بعد فوزه بالجائزة للمرة الثالثة، حيث قال “إنه شعور رائع أن أفوز بالجائزة في سن الـ33. أتأمل في مسيرتي كشاب من مصر استطاع الوصول إلى أعلى المستويات وصنع التاريخ بتحقيق هذه الجائزة ثلاث مرات”، وأكد صلاح أنه ما زال يطمح لتحقيق المزيد من النجاحات، مضيفا “لقد وقعت عقدا جديدا مع ليفربول لمدة عامين آخرين. اللعب في الدوري الإنجليزي ممتع جدا، وعلى الرغم من أنني في الثالثة والثلاثين من عمري، إلا أنني أشعر أنني قادر على تقديم المزيد وإحداث تأثير في كل مباراة”.

في رده على سؤال حول بداياته، قال صلاح “حين كنت صغيرا، حلمت بأن أصبح لاعب كرة قدم مشهور لأساعد عائلتي، لكنني لم أكن أفكر في الجوائز الكبيرة، وأذكر أنه قبل 10 سنوات، عندما لم أتمكن من إثبات نفسي مع تشيلسي، وقررت أنني لا أريد البقاء في إنجلترا. بعد ذلك، انتقلت للعب مع فيورنتينا وروما، ثم عدت إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، والباقي؟ إنه تاريخ”.

بتتويجه الثالث بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، يعزز محمد صلاح موقعه كأحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد حقق النجم المصري إنجازات رائعة بتسجيله وصناعته لأكثر من 250 هدفا بقميص ليفربول، كما ساهم في الفوز ببطولات كبرى مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية. هذه الإنجازات جعلته رمزا بارزا في البريميرليج وأحد أبرز الهدافين الأجانب عبر التاريخ.

ولم يقتصر تميز محمد صلاح على أدائه في الملعب فقط، بل أصبح مثالا يحتذى به للشباب في مصر والعالم العربي والقارة الإفريقية، ونجاحه في الدوري الإنجليزي الممتاز وتفوقه على نجوم عالميين كبار ألهم العديد من المواهب التي تطمح للسير على خطاه، ومع كل إنجاز جديد، يثبت “الملك المصري” أن الإصرار والعمل الجاد قادران على تحويل الأحلام إلى واقع وصنع التاريخ في أكبر الدوريات الأوروبية.