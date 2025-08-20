وصل تايلاند مستهلا معسكرا خارجيا سفارة سلطنة عمان ببانكوك في استقبال منتخبنا الأولمبي

بانكوك ـ « الوطن»:

وصلت بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم العاصمة التايلندية بانكوك في معسكر خارجي يستمر حتى 28 من الشهر الجاري في اطار تحضيراته النهائية للمشاركة في التصفيات الآسيوية حيث كان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار سوفارنابومي السكرتير الثاني بسفارة سلطنة عُمان لدى مملكة تايلاند، أحمد بن سليمان المقبالي، الذي رحّب بالبعثة مؤكداً دعم السفارة لبرنامج إعداد المنتخب خلال معسكره الخارجي.

ويبدأ منتخبنا الوطني الأولمبي غدا أولى الحصص التدريبة حيث يخوض خلاله معسكره الخارجي تجربتين وديتين امام الكويت ومنغوليا.

ويخوض منتخبنا التصفيات الأسيوية المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 الى 9 سبتمبر القادم بكمبوديا بالمجموعة السابعة التي تضم برفقة منتخبنا منتخبات العراق وكمبوديا وباكستان و يتأهل منها صاحب المركز الاول بالاضافة الى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الـ11 الى لنهائيات كأس أمم آسيا بالسعودية عام 2026م.