منتخبنا الوطني للناشئين فـي المجموعة الأولى بكأس الخليج بقطر

سحبت يوم أمس قرعة كأس الخليج لمنتخبات الناشئين لكرة القدم تحت « 17 سنة «التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2025 وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom) في مقر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بالعاصمة القطرية الدوحة وقد قام حمد الهاجري بإجراء مراسم القرعة حيث قدّم شرحًا وافيًا حول آلية السحب ونظام توزيع المنتخبات وفق التصنيف الدولي وتم وضع منتخب قطر بصفته البلد المنظم على رأس المجموعة الأولى فيما تصدّر منتخب العراق المجموعة الثانية.

وقد أوقعت قرعة البطولة منتخبنا الوطني للناشئين في المجموعة الأولى بجوار منتخبات كل من قطر الدولة المستضيفة والامارات واليمن وضمت المجموعة الثانية منتخبات العراق والسعودية والبحرين والكويت .

واتسمت القرعة بالتوازن إذ ضمّت كل مجموعة منتخبات ذات ثقل تاريخي وحضور قوي في البطولة مما يُنذر بمواجهات مثيرة ومنافسة عالية المستوى بين المنتخبات الخليجية الواعدة.