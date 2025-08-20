منتخبنا الوطني للشباب القدم يتفوق على فريق الأولمبي بنادي السيب وديا

استعدادا للبطولة الخليجية فاز منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم على فريق الاولمبي بنادي السيب «تحت 23 سنة« بنتيجة 2/‏‏‏1 في المباراة الودية التي اقيمت مساء امس الأول على شؤون البلاط السلطاني حيث تعد هذه أول تجربة يخوضها منتخبنا في معسكره الداخلي الذي يستمر حتى 23 اغسطس الجاري، سجل هدفي منتخبنا كل من حسام الناعبي ويزن البلوشي وتأتي هذه المباراة في إطار التحضيرات للمشاركة في البطولة الخليجية الأولى للشباب التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 10 سبتمبر القادم وهدف الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني حمد العزاني الوقوف على المستويات الفنية والبدنية للاعبين وتعرف على اهم نقاط الضعف والقوة في المنتخب واختيار العناصر المناسبة التي سيتم تكثيف التدريبات معها خلال الأيام القادمة حيث تضم حاليا قائمة المنتخب 28 لاعبا سيتم تقليص العدد حتى يتسنى للجهاز الفني اختيار التشكيلة المناسبة للمشاركة في البطولة.

