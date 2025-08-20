لندن ـ أ.ف.ب: أصبح المصري محمد صلاح أول لاعب يفوز بجائزة لاعب العام المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين في انكلترا للمرة الثالثة امس الاول بعد أن قاد ليفربول للقب الدوري الإنكليزي في كرة القدم. وأحرز المصري 29 هدفا مع 18 تمريرة حاسمة ليقود ريدز الى الفوز بلقبه التاسع عشر في الدوري الممتاز ومعادلة الرقم القياسي. وسبق لصلاح أن توّج بالجائزة في موسمي 2017-2018 و2021-2022. كما نال الدولي المصري جائزتي لاعب العام المقدمتين من رابطة الصحافيين ورابطة الدوري الممتاز في الأشهر الأخيرة. واختير ايضا إلى جانب صلاح ضمن تشكيلة العام ثلاثة من زملائه وهم الهولنديان فيرجل فان دايك وراين غرافنبرخ والارجنتيني ألكسيس ماك أليستر. كما تواجد في التشكيلة المجري ميلوش كيركيز المنضم من بورنموث الى ليفربول في يونيو الماضي، إضافة الى ثلاثي أرسنال الفرنسي ويليام ساليبا، البرازيلي غابريال ماغالهايس وديكلان رايس. واختير أيضا الحارس البلجيكي ماتس سيلز والنيوزيلندي كريس وود بعد عرضهما الشيّق مع نوتنغهام فوريست، إضافة الى مهاجم نيوكاسل السويدي ألكسندر أيزاك الراغب بالرحيل عن الـ «ماغبايز»، بعد حلوله ثانيا في قائمة هدافي البرميرليغ. ونال لاعب أستون فيلا مورغان رودجرز جائزة أفضل لاعب شاب بعد أدائه الذي شرّع له أبواب المنتخب الإنكليزي. وفازت لاعبة أرسنال الإسبانية ماريونا كالدينتي بجائزة لاعبة العام بعد مساعدة فريقها على الفوز بدوري أبطال أوروبا.سجلت لاعبة الوسط الإسبانية 19 هدفا في جميع المسابقات، من بينها ثمانية في دوري الأبطال وذلك في موسمها الأول في إنكلترا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد صلاح يدخل التاريخ بحصوله على جائزة «لاعب العام» للمرة الثالثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.